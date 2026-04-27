Более 1 тыс деревьев рухнуло в Подмосковье из-за снегопада и сильного ветра

Аномальный снегопад и сильный ветер повалил около 1,2 тыс. деревьев на территории Московской области. В результате происшествий пострадали 7 человек, сообщает Mash .

Также из-за непогоды повреждения получили 475 автомобилей, а некоторые муниципалитеты остались без электроэнергии.

В Шатуре, Сергиевом Посаде и Дмитрове выпало свыше 60 мм осадков, а сильнейшие порывы ветра были зафиксированы в Можайске, Волоколамске и Воскресенске — 20 м/с.

Наиболее сильно последствия снегопада ощутили жители Дмитровского городского округа.

Регион накрыла рекордная для апреля непогода: давление упало до 724,9 мм рт. ст., что не случалось с 1971 года. Осадков выпало в среднем 16 мм, как в 1880 году, а снежный покров достиг 12 см, как и в 1971-м.

