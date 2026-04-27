В Турции победительница конкурса красоты работает в пекарне из-за безработицы

В 2022 году Ирмак Озташ выиграла титул «Лучшей модели Юго-Восточной Анатолии» на национальном конкурсе Best Model. Затем девушка представляла Турцию на World Miss University в Южной Корее. Вернувшись в Турцию, она некоторое время работала моделью и актрисой, но позже оставила карьеру, столкнувшись с безработицей.

После возвращения из Стамбула в родной Измир, Озташ не могла устроиться по специальности в течение семи месяцев. В итоге она нашла работу в местной пекарне, куда ее пригласил друг, который сам прекратил попытки построить актерскую карьеру.

«Я хотела немного себя испытать. Я подумала: пусть это будет что-то, к чему я никогда не притрагивалась, а когда дело дошло до духовки, то почему бы и нет? Я не могу назвать себя жертвой. В конце концов, у меня есть работа и заработок», — сказала Озташ.

В 2017 году Озташ окончила Измирский университет экономики, получив специальность переводчицы, и переехала в Стамбул. Там девушка увлеклась моделингом и приняла участие в конкурсе «Мисс Турция», но не дошла до финала. Параллельно Ирмак перевела на турецкий язык две книги и один документальный фильм на английском — он, по ее словам, стал финалистом кинофестиваля в Канаде. Девушка готова вернуться к карьере модели или актрисы, если поступят предложения.

