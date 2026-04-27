Дочь звезды фильма «Любовь и голуби» ушла от мужа
Дочь актера Александра Михайлова Мирослава рассталась с супругом, сообщает «Лента.ру».
Девушка состояла в отношениях с одногруппником Анатолием Черниковым больше шести лет. В августе 2024 года пара сыграла свадьбу. Но брак продлился меньше года.
На днях 24-летняя Мирослава рассказала, что ушла от мужа. Оказалось, что они расстались еще в мае минувшего года.
«История более чем в 6 лет завершилась, с огромной благодарностью я пошла дальше», — написала Михайлова в соцсетях.
Мирослава — дочь актер Александра Михайлова, прославившегося благодаря главной роли в фильме «Любовь и голуби».
