сегодня в 20:45

Автосервис загорелся на Пятницком шоссе в Москве

Автосервис загорелся на Пятницком шоссе в столице. К настоящему моменту информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло в понедельник вблизи деревни Брехово. На опубликованных кадрах видно, как из здания вырываются языки пламени, в небо поднимаются густые клубы дыма. В результате происшествия здание автосервиса полностью выгорело.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неаккуратного использования инструментов. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению.

По словам очевидцев, густой дым от горящего автосервиса дошел до некоторых микрорайонов Зеленограда, повсюду сильный запах «жженого пластика».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.