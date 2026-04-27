Поваленная ураганом остановка чудом не убила мужчину во Владимирской области

Жертвой мощного урагана едва не стал житель Владимирской области. Ветер повалил на него остановку, мужчина лишь чудом спасся, сообщает SHOT .

Подобные инциденты произошли в нескольких российских регионах. Так, ураган повалил остановку в Менделеевске в Татарстане. Она рухнула прямо на женщину. У пострадавшей черепно-мозговая травма. Также в регионе из-за урагана сорвало десять крыш, упало 42 дерева.

В Набережных Челнах повреждены три обшивки многоквартирных домов. Всего в республике пострадали два десятка авто.

В Саратове сильный ветром унесло кусок крыши. Он едва не влетел в детей, которые играли на площадке. В Тамбове из-за стихии сорвало профлисты. В Нижнем Новгороде рухнуло минимум 18 деревьев, снесены заборы и крыши.

Из-за непогоды в Самарской области погибли уже 3 человека. Одна из них — девочка, на которую рухнуло дерево.

