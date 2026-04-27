Свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера в Италии продлится три дня

Британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер сыграют свадьбу в итальянском Палермо. Торжество состоится с 5 по 7 сентября текущего года, сообщает итальянская газета Giornale di Sicilia .

О помолвке артистка официально объявила в 2025 году в интервью британскому Vogue.

На мероприятие, которое назвали «свадьбой года», прибудет множество частных самолетов. Организацией торжества занимается Алессандра Грилло, которая отвечала за свадьбу фэшн-блогерши Кьяры Ферраньи и итальянского рэпера Fedez.

Город был выбран не случайно: пара уже бывала в Палермо прошлым летом, и певица явно очаровалась сицилийской столицей. В своих соцсетях Дуа Липа поделилась своими впечатлениями, опубликовав пост с простой фразой «Палермо в моем сердце» и фото местных видов.

Кроме того, во время отпуска звездная пара также успела побывать на Амальфитанском побережье.

