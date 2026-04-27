Орангутан впервые прошел по подвесному мосту в Индонезии

Суматранский орангутан впервые за два года прошел по подвесному мосту над автомобильной трассой в Индонезии, сообщает phys.org . AFP

В 2024 году на севере индонезийского острова Суматра проложили трассу, имеющую жизненно важное значение для отдаленных общин острова. Однако дорога разделила популяцию из примерно 350 орангутанов, обитающих в этих местах.

Группа по охране природы Tangguh Hutan Khatulistiwa совместно с британской благотворительной организацией Sumatra Orangutan Society (SOS) и местными властями построили через автотрассу пять подвесных мостов, благодаря которым находящиеся под угрозой исчезновения животные могут преодолевать дорогу.

При этом орангутаны не сразу начали использовать созданные людьми искусственные переходы, расположенные в кронах деревьев. Хотя ранее на них были замечены другие виды приматов, такие как гиббоны и длиннохвостые макаки. Только через два года после строительства удалось зафиксировать на видео, как орангутан впервые пересекает дорогу по одному из подвесных мостов.

«Эти мосты, проложенные на кронах деревьев, демонстрируют, что развитие человеческой деятельности и дикая природа не обязательно должны противоречить друг другу. Иногда самые простые решения оказываются наиболее эффективными», — прокомментировала видео исполнительный директор SOS Хелен Бакленд, добавив, что использование моста орангутанами стало «огромной вехой в деле сохранения природы».

Международный союз охраны природы классифицирует суматранских орангутанов, эндемиков острова Суматра, как находящихся под угрозой исчезновения. Согласно последним данным, их численность составляет 13 587 особей. Уменьшение популяции связано с вырубкой лесов и браконьерством.

