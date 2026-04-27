Суд подтвердил отказ внести «Химчистка Прачечная Сити» в РНП

Ранее в Московское областное УФАС поступило обращение ГБУЗ МО «Красногорская больница» с требованием внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стало предполагаемое уклонение от подписания контракта на оказание услуг по стирке белья с подменным фондом.

После проверки управление пришло к выводу, что действия ООО «Химчистка Прачечная Сити» соответствуют законодательству. Оснований для включения сведений о компании в реестр не установили.

Заказчик оспорил это решение в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы отказал больнице в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

