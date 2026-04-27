«Думала, для личного пользования»: появился самый длинный огурец России

Республика Татарстан установила рекорд — здесь вырастили самый длинный огурец в России. Он «родился» в обычном парнике, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Огурец вырос на частном огороде в поселке Салмачи. Как признается садовод Эмина Вахитова, она совершенно не планировала устанавливать рекорды, высаживая весной 2025 года семена сорта «Восточный деликатес». По словам женщины, овощи предназначались для личного потребления.

Однако один из плодов оказался гигантским, что удивило женщину. Огурцом заинтересовались представители минсельхоза и эксперты. После тщательных измерений было установлено, что у плода рекордная длина — 93 см. Его масса составила 2 820 граммов, а диаметр — 23 см.

Показатели были зафиксированы экспертами Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD. Огурец попал в Реестр рекордов России.

