Пьяные подростки в Астрахани облапали прохожую, пытаясь с ней познакомиться

Пьяные подростки в Астрахани домогались прохожей и ударили ее по ягодицам, когда та отказалась с ними идти на контакт. После этого они начали хамить и угрожать ей.

Девушка шла по улице Анри Барбюса около 7 часов утра в воскресенье, как вдруг ей дорогу перегородили двое нетрезвых подростков, одному из которых нет и 16 лет. Они хотели познакомиться и интересовались, куда идет прохожая.

Астраханка отказала в знакомстве и пошла дальше по своему маршруту. Но парни не захотели отставать и догнали девушку. Она попросила не преследовать ее, после чего молодые люди начали предъявлять ей претензии, а один из них ударил ее по ягодицам.

Девушка решила отбиться и пнула одного из обидчиков.

«Если бы я этого не сделала, по его телу было видно, что он готов был продолжать дальше подобные действия», — рассказала пострадавшая в соцсетях.

После этого она заявила, что вызовет полицию. Парни рассмеялись, начали хамить ей и даже предложили заняться сексом. Получив отказ, они ушли, но пострадавшая успела сфотографировать тех, кто домогался ее. Девушка написала заявление в полицию. Она хочет, чтобы молодые люди понесли ответственность за свой поступок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.