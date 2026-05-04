Что за зверь хантавирус? Стоит ли его бояться россиянам и как им не заразиться

Врач Елисеева: хантавирус не передается от человека к человеку

Хантавирус — тяжелая инфекция, передающаяся человеку только от грызунов при вдыхании пыли с их высохшими выделениями. Вспышка на круизном лайнере — локальное ЧП из-за антисанитарии на конкретном судне, а не глобальная угроза, сообщила РИАМО врач Дарья Елисеева.

По ее словам, от человека к человеку этот вирус практически никогда не передается, поэтому пандемия исключена. Россиянам бояться экзотических новостей из Атлантики бессмысленно.

«Парадокс в том, что хантавирус давно обитает рядом с нами. В России он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — печально известную „мышиную лихорадку“, которой ежегодно заражаются сотни людей в Поволжье и на Урале», — сказала Елисеева.

Вакцины от вируса действительно не существует, лечение сводится к сложной поддерживающей терапии в реанимации. Защититься можно лишь избегая контакта с мышами.

«Опасаться нужно не заокеанских лайнеров, а собственных дач весной. Убирать пыльные домики после зимы необходимо строго в респираторе и только влажным способом, чтобы вирус не попал в легкие», — добавила врач.

Ранее в Атлантике на круизном судне от хантавируса погибли несколько человек. Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius.

