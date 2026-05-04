Роспотребнадзор следит за сообщениями о ситуации с хантавирусом на лайнере

Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius в Атлантическом океане, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.

«По имеющейся информации, на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка заболевания, предварительной причиной которой стал хантавирус. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор систематически следит за эпидемиологической обстановкой в других странах. Для предотвращения ввоза опасных инфекций ведомство проводит санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска. В России имеются тест-системы для диагностики хантавируса.

Кроме того, через каналы международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роспотребнадзор обратился к профильному ведомству Нидерландов с запросом на предоставление результатов лабораторных исследований. Круизный лайнер следует под фрагом европейской страны.

Хантавирусы — группа вирусов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС). Люди заражаются хантавирусом через грызунов, являющихся его носителями. Заражение происходит при вдыхании аэрозолей с вирусом, которые выделяются из экскрементов и слюны инфицированных животных, особенно в закрытых помещениях. Вакцины против хантавируса нет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.