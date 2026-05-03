В Атлантике на круизном судне от хантавируса погибли несколько человек Общество сегодня в 23:23

Из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, погибли не менее двух человек, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, число погибших составляет 3 человека. Отмечается, что ВОЗ осведомлена о тяжелых случаях острого респираторного заболевания на круизном судне. Ранее в США ученые Политехнического университета выявили очаги смертельного вируса, который распространяют мыши. По данным исследователей, всего хантавирус переносят 6 видов грызунов. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.