Переносят 6 видов грызунов: в США нашли очаг смертельного хантавируса

В США ученые Политехнического университета выявили очаги смертельного вируса, который распространяют мыши, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Ecosphere.

По данным исследователей, всего хантавирус переносят 6 видов грызунов. Случаи распространения инфекции выявили в Вирджинии, Колорадо, Техасе.

Симптомы болезни похожи на грипп. Они проявляются у людей спустя 3 недели после заражения.

Ученые также указали на изменения климата, которые впоследствии приведут к росту популяции мышей. Из-за этого, по их данным, повысится и скорость передачи опасных вирусов, которые переносят грызуны.

Ранее врач рассказала, когда грипп может быть смертельно опасным. По ее словам, главная проблема — осложнения, которые могут развиться даже у молодых и здоровых людей. Также грипп нельзя переносить «на ногах».