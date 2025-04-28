Грипп убивает: врач рассказала, когда болезнь может быть смертельно опасной

Грипп — это не просто температура и слабость, а серьезное заболевание, которое может дать опасные осложнения. Многие переносят его «на ногах», не обращаясь к врачу, но такое отношение к болезни может обернуться серьезными последствиями, рассказала РИАМО врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Главная проблема — осложнения, которые могут развиться даже у молодых и здоровых людей. Самое частое — гриппозная пневмония. Это воспаление легких, при котором нарушается дыхание, появляется сильная слабость, одышка и высокая температура, которая не сбивается обычными средствами. Без лечения состояние может быстро ухудшиться, а в тяжелых случаях требуется госпитализация и подключение к аппарату ИВЛ. Еще одно опасное последствие — инфекционно-токсический шок, когда вирус буквально «отравляет» организм. Резкое падение давления, тахикардия, спутанность сознания — все это признаки состояния, при котором человек может погибнуть без срочной медицинской помощи.

«Грипп может затронуть не только легкие, но и сердце, почки, нервную систему. Возможны миокардиты, воспалительные процессы в почках, неврологические осложнения, включая менингит и энцефалит. Особенно опасен вирус для людей с хроническими заболеваниями — диабетом, астмой, сердечной недостаточностью, ожирением. Для них даже обычный грипп может стать смертельно опасным», — сказала врач.

Дополнительный риск — заражение несколькими вирусами одновременно. Микст-инфекция, когда организм атакуют сразу грипп и, например, SARS-CoV-2, протекает тяжелее, а риск осложнений возрастает в разы. Если после нескольких дней болезни не становится лучше, температура держится, появилась одышка, сильная слабость или спутанность сознания — ждать нельзя, нужно срочно обращаться к врачу.

«Необходимо помнить, что грипп — это не просто сезонная инфекция, которую можно „перетерпеть“. Он может привести к тяжелым последствиям, а в некоторых случаях — к летальному исходу. Самый надежный способ защититься — вовремя лечиться, соблюдать постельный режим и не игнорировать тревожные симптомы», — добавила врач.