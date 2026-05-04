Трамп: США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив утром

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США поможет вывести из Ормузского пролива заблокированные там иностранные суда. По его словам, операцию планируется начать утром 4 мая по времени Ближнего Востока, сообщает RT .

Он отметил, что ряд стран обратились к США с просьбой помочь судам, оказавшимся заблокированными в проливе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Они всего лишь нейтральные и невинные наблюдатели!.. Мы сказали этим странам, что мы безопасно выведем их суда», — отметил он.

Он также добавил, что США применят силу, если кто-то будет препятствовать этому «гуманитарному процессу».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открыл Ормузский пролив. Разрешение на проход судов будет действовать до конца периода прекращения огня.

Иран закрывал пролив из-за нападения США и Израиля 28 февраля.

