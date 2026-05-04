В США самолет снес фонарный столб во время посадки
В США самолет снес фонарный столб на автостраде при посадке в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси), сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в международном аэропорту Ньюарк Либерти. Рейс 169 авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автостраде Нью-Джерси.
Отмечается, что Boeing 767 благополучно приземлился, прибыв из итальянской Венеции.
Ранее в американском штате Техас произошла авиакатастрофа, унесшая жизни всех членов команды по пиклболу из клуба «Амарилло».
