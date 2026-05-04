Монстр-трак влетел в толпу в колумбийском городе Попаян. В результате происшествия, 2 человека погибли, 37 получили ранения, сообщает РЕН ТВ .

Это произошло во время автошоу — Женщина за рулем одной из гигантских машин не справилась с управлением. По предварительной информации, среди пострадавших есть дети.

На опубликованных кадрах видно, как после прохождения препятствия монстр-трак подпрыгивает, несется в сторону зрителей и врезается в толпу.

Ранее гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время ралли в Аргентине. Есть погибший.

