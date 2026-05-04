ВМС Британии заявили об обстреле танкера у берегов ОАЭ

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что танкер подвергся удару неизвестными снарядами в Ормузском проливе у берегов ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов), сообщает ТАСС .

«Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

Экипаж судна находится в безопасности. Отмечается, что инцидент не повлиял на окружающую среду.

Ранее британские журналисты сообщили, что Лондон отказывается подниматься на борт и задерживать суда так называемого российского теневого флота.

