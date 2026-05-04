США вложат 7 млрд долларов в расширение авиабазы на Аляске

ВВС США запрашивают почти 7 млрд долларов на строительство кластера истребительной авиации на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, сообщает РИА Новости .

База входит в состав Тихоокеанского командования ВВС и считается одним из ключевых узлов американского военного присутствия в регионе.

Проект называется Fighter Town Recapitalization («Обновление города истребителей»).

В Пентагоне считают, что нынешняя инфраструктура базы уже не справляется с возросшей нагрузкой на истребительную авиацию. В рамках проекта планируется возвести новые ангары для технического обслуживания, комплекс для хранения обычных боеприпасов, а также общежитие, рассчитанное на 320 военнослужащих.

Завершить строительство планируется к декабрю 2035 года.

Ранее сообщалось, что американской армии передадут на вооружение вторую батарею гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon или Dark Eagle). Это произойдет в конце 2026 года.

