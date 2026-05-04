Times: в Великобритании нет средств на покупку новых вооружений до 2030 года

Глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Вооруженные силы страны не смогут закупать новые образцы военной техники до 2030 года из-за нехватки средств, сообщает RT со ссылкой на The Times.

Отмечается, что у британской армии едва хватает финансовых средств на танки и артиллерию, при этом на современные дроны-камикадзе и системы с ИИ нет денег.

В статье говорится также, что нехватка инвестиций сильно истощает промышленную базу страны.

Подчеркивается, что такая ситуация вынуждает оборонные компании переносить свое производство за границу.

Ранее сообщалось, что боевые действия коалиции США и Израиля против Ирана породили новый кризис внутри НАТО, а именно в отношениях Штатов с европейскими союзниками.

