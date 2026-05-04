В Одинцове официально открыли мотосезон

Новички и байкеры со стажем собрались в центре города Одинцово, чтобы официально открыть мотосезон. Многие по традиции приехали семьями. Для каждого это большое событие. Впереди сотни километров на «железном» коне, а это значит — нужно быть полностью готовым.

«Одна из причин, почему мы собираем мотосообщество, — это обучение новичков. Тех, кто еще не знаком с дорогами, но всегда мечтал купить мотоцикл и купил его, закончил мотошколу, но абсолютно не понимает, что их ждет на дороге. И вот передать этот опыт и перенять его у нас — это очень большая миссия. И безопасность у нас стоит на первом месте», — отметил Семен Подлубный, организатор мотопробега.

Владимир Калайдин — еще новичок, это его второй мотосезон. К нему он готовился основательно, прислушивался к советам старших товарищей. В этом году ему даже доверили быть в числе отсекающих. Это мотоциклисты, которые помогают колонне беспрепятственно проехать по дорогам города и не дают автомобилям вклиниваться и разбивать строй.

«Готовился к мотосезону основательно, проверил экипировку, мотоцикл, повторил правила дорожного движения и изучил автомобильный трафик», — поделился мотоциклист.

Владимир добавил, что пока его самое дальнее расстояние на мотоцикле составляет 150 километров. Он ездит на дачу в выходные дни, а в будни использует транспорт, чтобы быстрее добираться до работы.

Около 200 мотоциклистов округа выстроились в колонну и ровным строем проехали по улицам города, чтобы привлечь внимание пешеходов и, самое главное, автолюбителей: избежать в будущем дорожно-транспортных происшествий и уважительно относиться ко всем участникам движения.

Автор текста, фото и видео: Мария Шматкова