Украинский дрон ранил мирного жителя в Брянской области

сегодня в 07:25

ВСУ атаковали с помощью беспилотников-камикадзе поселок Сенчуры в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что БПЛА бил по движущемуся грузовику АПХ «Мираторг». В результате атаки ранен водитель. Повреждена грузовая машина.

По словам главы области, пострадавший доставлен в больницу. Там ему оказана вся необходимая медпомощь.

Как добавил Богомаз, на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

