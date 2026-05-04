Украинский дрон ранил мирного жителя в Брянской области
ВСУ атаковали с помощью беспилотников-камикадзе поселок Сенчуры в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что БПЛА бил по движущемуся грузовику АПХ «Мираторг». В результате атаки ранен водитель. Повреждена грузовая машина.
По словам главы области, пострадавший доставлен в больницу. Там ему оказана вся необходимая медпомощь.
Как добавил Богомаз, на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
