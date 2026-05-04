Премьер Финляндии Орпо считает недопустимым нарушение границ украинскими БПЛА
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил недовольство после нарушения воздушного пространства страны беспилотниками Украины, сообщает «Царьград».
Как пишет Yle, по словам Орпо, это угрожает территориальной целостности Финляндии. Такие инциденты могут быть в стране из-за аналогичных случаев в Прибалтике.
«Недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство», — сказал премьер-министр.
С конца марта в Финляндии были случаи появления дронов, принадлежавших Украине. Правительство страны направит пограничной охране 44 млн евро.
