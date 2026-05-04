117 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью
Минувшей ночью над российскими регионами сбили 117 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
БПЛА перехватили с 20 часов 3 мая до 7 часов 4 мая дежурными средствами ПВО.
Беспилотники ВСУ ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.
Этой ночью на Мосфильмовской улице в столице прогремел взрыв из-за попадания БПЛА в ЖК. Пострадавших нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.