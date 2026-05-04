117 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью

сегодня в 09:11

БПЛА перехватили с 20 часов 3 мая до 7 часов 4 мая дежурными средствами ПВО.

Беспилотники ВСУ ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

Этой ночью на Мосфильмовской улице в столице прогремел взрыв из-за попадания БПЛА в ЖК. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.