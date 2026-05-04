Жить где-то надо: россияне стали больше интересоваться ипотекой на вторичке

В России разрыв в доле сделок с использованием ипотеки на первичном и вторичном рынке жилья становится меньше, при этом общее число запросов в ипотечный сервис выросло на 46% за год, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

В марте этого года отмечался рост доли ипотеки в сделках по покупке вторичного жилья. С использованием кредитного инструмента в первом весеннем месяце покупали почти каждый третий объект (32%): за год доля увеличилась на 11 п. п. По итогам I квартала текущего года показатель составил 31% (в I квартале прошлого года он был — 20%). Причинами повышения востребованности на вторичном рынке стали рост доступности инструмента по мере уменьшения ставок, расширение условий «Семейной ипотеки» в малых городах, а также на дома старше 20 лет.

Еще повышается интерес к ипотеке на вторичке: число полностью заполненных анкет на сервисе к марту возросло на 23%. И стало больше одобрений (плюс 35% кейсов год к году), а уровень одобрения на 5 п. п. превысил показатели февраля 2026 года и на 19 п. п. — марта 2025 года.

Среди топ-10 регионов страны наибольшая доля сделок с использованием ипотеки при покупке вторичной недвижимости была в Башкортостане, Татарстане и Красноярском крае (в марте по 39%). В столице с ипотекой проводят 29% продаж, в Петербурге — 31%, в Подмосковье и Свердловской области — по 35%, в Краснодарском крае — 23%.

На первичном рынке доля ипотеки постепенно понижается, так как субсидируемые страной программы становятся более адресными. По итогам первого месяца весны с использованием жилкредитов заключали 62% сделок (минус 2 п. п. год к году, минус 8 п. п. за месяц).

Наибольшая доля сделок с ипотекой среди субъектов РФ из топ-10 по продажам была в Башкортостане (73%) и Краснодарском крае (70%). В Москве и Свердловской области их использовали в 55% сделок, в Петербурге — в 50%, в Подмосковье — в 63%.

«Количество запросов в ипотечном сервисе „Авито“ осталось на том же уровне, что и в феврале текущего года, при этом число отправленных в банки анкет немного сократилось. Это связано с тем, что заметная доля пользователей прибегает к инструменту, чтобы проконсультироваться с нашими специалистами и узнать, подходят ли их вводные под новые условия программы „Семейная ипотека“. В целом именно с работой ипотечных консультантов, а не только снижением ключевой ставки и повышением доступности рыночных программ, мы связываем рост доли одобрений заявок клиентов», — сказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

