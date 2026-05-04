Тела 2 женщин и ребенка обнаружили у дома в Калининграде Происшествия 04 мая 2026 09:55 Фото - © Сергей В. Комаров / Фотобанк Лори

Тела двух женщин и маленького ребенка нашли около многоэтажного дома в Ленинградском районе в Калининграде в понедельник, сообщает ТАСС.

Как отметил источник в правоохранительных органах, были обнаружены тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука. По сведениям собеседника, пожилая женщина страдала ментальным заболеванием. Ранее в Выборге в подвале жилого дома обнаружили тело 50-летнего мужчины, его лицо было разбито. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.