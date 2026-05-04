Тела 2 женщин и ребенка обнаружили у дома в Калининграде

Сергей В. Комаров / Фотобанк Лори

Тела двух женщин и маленького ребенка нашли около многоэтажного дома в Ленинградском районе в Калининграде в понедельник, сообщает ТАСС.

Как отметил источник в правоохранительных органах, были обнаружены тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука.

По сведениям собеседника, пожилая женщина страдала ментальным заболеванием.

Ранее в Выборге в подвале жилого дома обнаружили тело 50-летнего мужчины, его лицо было разбито.

