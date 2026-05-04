Похороны не по карману: почему россияне берут кредиты на ритуальные услуги в 2026 году

Существует ли кредит на похороны и сколько сейчас стоят ритуальные услуги в России в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Когда уходит близкий человек, первое, с чем сталкиваются родные, — не только горе, но и шок от цен на ритуальные услуги. За последние три года они взлетели на 30–45%, а государственное пособие едва перекрывает десятую часть расходов. В результате у многих возникает один и тот же вопрос: где срочно взять деньги? Существует ли специальный кредитный продукт на эти цели и из каких источников россияне оплачивают ритуальные услуги, читайте в материале РИАМО.

Есть ли кредит на похороны в России и как его оформляют

Специального банковского продукта «ритуальный кредит» не существует. Ни один банк не предлагает льготных ставок для организации похорон. Тем не менее косвенные признаки говорят о росте спроса на заемные деньги именно в этой сфере.

Финансовый консультант, член ассоциации финансовых советников СРО НАСФП Инна Филатова прямо указывает на изменение поведения клиентов.

«Например, владельцы похоронных домов говорят: заказчики сразу спрашивают, можно ли оплатить кредитной картой, рассрочкой, долями. Люди перестали скрывать, что у них нет отложенных денег на такой случай. Они просто не успели накопить — или не думали, что потеря близкого случится так скоро», — комментирует она.

То есть люди берут обычный потребительский кредит или используют кредитную карту, а банки чаще не интересуются истинной целью займа. Ставки сегодня «кусаются» — от 20 до 30% годовых, но в состоянии утраты клиенты смотрят на проценты в последнюю очередь. Им нужно «здесь и сейчас».

Почему россияне избегают кредитов на похороны

Предприниматель, имеющий бизнес в ритуальных услугах, Михаил Хакунов делится своей точкой зрения на ситуацию. По его практическому опыту, прямой спрос на «похоронные кредиты» все еще невелик.

«По личному опыту могу сказать: с прямыми „похоронными кредитами“ я ни разу не сталкивался. Люди в большинстве своем предпочитают организовать прощание максимально бюджетно, лишь бы не брать на себя долговые обязательства», — говорит он.

Предприниматель называет психологически приемлемый порог — около 35 000 рублей. За эти деньги сегодня можно провести самое скромное захоронение: выкопать могилу, купить простой гроб, необходимые атрибуты. Для многих семей это предел, за который заходить не хочется. Кредит же воспринимается как крайняя и нежелательная мера.

По сути, эксперты рассказывают о двух сторонах одной и той же медали. Филатова говорит о растущем тренде у тех, кто все-таки идет в банк. Хакунов — о большой массе людей, которые делают все, чтобы туда не идти. И тех, и других объединяет одно: у них не было отложенных денег на ритуал.

Сколько стоят похороны в России в 2026 году и что дорожает

Прежде чем понять, какую сумму берут в кредит, нужно посмотреть на цены. Рынок ритуальных услуг в 2026 году, по данным Филатовой, вырос в денежном выражении на 15,7% (до 22,7 млрд руб.), а количество услуг — лишь на 6,9%. То есть люди платят больше за то же самое.

Вот как распределяются типичные расходы:

гроб и принадлежности — 35–40% бюджета;

услуги агентства и транспорт — 25–30%;

копка могилы — подорожала на 13,3% (в среднем 12 600 руб.);

памятник — от 40 000 руб., но его часто откладывают на год-полтора из-за усадки грунта и отсутствия денег.

Кремация, которую многие считают бюджетным выходом, тоже дорожает. В Москве и области рост составил десятки тысяч рублей, и порой разница с обычным захоронением оказывается смешной — всего 5–7 тысяч рублей. Плюс аренда ячейки в колумбарии: отдельная статья расходов.

При этом социальное пособие на погребение в 2026 году составляет всего лишь 9 678,63 рубля. Этого не хватит даже на гроб и копку могилы в самом скромном варианте.

Какие суммы берут в кредит на похороны и какие есть альтернативы

Статистики по целевым ритуальным кредитам нет. Но Филатова отмечает: когда люди вынуждены занимать, они не шикуют. Берут ровно столько, чтобы покрыть необходимое. Отказываются от дорогих венков, элитных гробов, откладывают памятник.

«Даже похороны в 50–100 тысяч рублей для многих семей — неподъемная сумма, которую не отложишь заранее», — констатирует финансовый консультант.

Хакунов оценивает суммы займов чуть скромнее — в районе 40 000–70 000 рублей, чтобы покрыть самый скромный набор услуг. При этом он честно признает: это экспертная оценка, а не данные банков, поскольку с прямыми кредитами на похороны он практически не сталкивался.

«Если бы законодательно разрешили сделать целевой продукт с маленькой ставкой именно на похороны, люди бы, возможно, активнее им пользовались. Но пока такой опции нет», — подчеркивает предприниматель.

Однако есть легальный путь, о котором знают не все. Хакунов напоминает механизм получения денег со счетов самого умершего.

«Близкие могут снять до 100 000 рублей на достойные похороны, предоставив документы о смерти и о том, что они занимаются захоронением», — отмечает он.

Плюс традиционно помогают родственники и знакомые. Но если и этого недостаточно, а брать кредит под 20–30% страшно, остается надежда на рассрочку от конкретного ритуального салона.

Горе и деньги: что в итоге

Похороны в России становятся все более дорогими, а накоплений у многих семей по-прежнему нет. В результате кредиты становятся вынужденной мерой, хотя большинство россиян стараются их избегать.

Формально это обычные потребительские займы. Но по сути — это деньги, которые берут не на покупку или инвестицию, а на прощание.

Ритуальное кредитование в России растет не потому, что люди хотят пышных похорон, а потому что базовые услуги стали для многих неподъемными. Горе сталкивается с суровой арифметикой: пособие — 9,6 тыс. руб., минимальные похороны — 35–50 тыс., а сбережений нет.

Одни скрепя сердце берут обычный потребительский кредит или используют кредитку, не глядя на проценты. Другие ужимаются до физического минимума, лишь бы не влезать в долги. Третьи снимают деньги со счетов умершего в пределах разрешенных 100 тысяч рублей.

Банки не спешат создавать гуманный целевой продукт с низкой ставкой, и каждый решает эту задачу сам, часто — в самые худшие дни своей жизни.

«В горе люди не смотрят на проценты. Им нужно сейчас, сразу», — как справедливо заметила Филатова.

К сожалению, эта фраза лучше всякой статистики объясняет суть проблемы.