Редкая экзотическая змея укусила блогера-музыканта из Подмосковья
Фото - © Галина Савина / Фотобанк Лори
Редкая экзотическая змея укусила блогера-музыканта из Подмосковья. Мужчина держит голубую комодскую куфию в небольшой квартире, сообщает Mash.
Рептилия укусила Даниила, когда он решил ее покормить. Блогера забрали в больницу с сильным отеком и токсическим эффектом.
Яд куфии может разрушить кровеносные сосуды, вызвать сильный некроз тканей и кровотечения. Аллергики могут и вовсе умереть — после укуса резко развивается анафилаксия. Змею не рекомендуют заводить людям, которые не имеют опыта обращения с редкими видами рептилий.
Ранее житель Москвы обнаружил ярко-красную змею в туалете своей квартиры. Выяснилось, что королевская змея несколько дней ползала по квартирам в многоэтажке на юге города.
