Редкая экзотическая змея укусила блогера-музыканта из Подмосковья

Рептилия укусила Даниила, когда он решил ее покормить. Блогера забрали в больницу с сильным отеком и токсическим эффектом.

Яд куфии может разрушить кровеносные сосуды, вызвать сильный некроз тканей и кровотечения. Аллергики могут и вовсе умереть — после укуса резко развивается анафилаксия. Змею не рекомендуют заводить людям, которые не имеют опыта обращения с редкими видами рептилий.

Ранее житель Москвы обнаружил ярко-красную змею в туалете своей квартиры. Выяснилось, что королевская змея несколько дней ползала по квартирам в многоэтажке на юге города.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.