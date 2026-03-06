ЕГЭ-2026: даты экзаменов, минимальные баллы и нововведения
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
В материале РИАМО читайте все об итоговой аттестации в 11 классах в 2026 году.
Расписание ЕГЭ-2026
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году утверждены приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора.
ЕГЭ в 2026 году в основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, в досрочный период — с 20 марта по 20 апреля, а в дополнительный период — с 4 по 25 сентября.
- 1 июня пройдут экзамены по истории, литературе и химии;
- 4 июня — по русскому языку;
- 8 июня — по математике базового и профильного уровней;
- 11 июня — по обществознанию и физике;
- 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам;
- 18 и 19 июня — по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.
Резервные дни для основного периода:
- 22 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;
- 23 июня — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, обществознание;
- 24 июня — по всем учебным предметам;
- 25 июня — по всем учебным предметам.
Даты досрочной сдачи ЕГЭ-2026
Фото - © Гетманец Инна / Фотобанк Лори
Досрочно сдать экзамен можно в следующие дни:
- 20 марта — география, литература;
- 24 марта — русский язык;
- 27 марта — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 31 марта — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), физика;
- 3 апреля — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);
- 7 апреля — информатика, обществознание;
- 10 апреля — история, химия.
Для тех, кто сдает досрочно, установлены следующие резервные дни:
- 13 апреля — русский язык;
- 16 апреля — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 17 апреля — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), литература, обществознание, физика;
- 20 апреля — география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика, история, химия.
Даты для пересдачи ЕГЭ в 2026 году
Фото - © Papoyan Irina / Фотобанк Лори
8 и 9 июля — даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников. Выпускники 11-х классов имеют право пересдать экзамен по одному учебному предмету по выбору в дополнительные дни. Пересдать могут все, но важно помнить, что выставляться будет последняя оценка, а первый результат будет аннулирован.
- 8 июля выпускники смогут пересдать иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику, химию;
- 9 июля — биологию, географию, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), историю, обществознание.
Дополнительный период ЕГЭ-2026: кто сможет сдать
Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори
В 2026 году дополнительные дни пройдут для тех выпускников, которые не смогли сдать экзамены по обязательным для получения аттестата предметам — русскому языку и математике базового уровня.
Сдавать в дополнительный период экзамены будут выпускники, если:
- на момент старта основного периода ЕГЭ у них не было допуска к экзаменам;
- они не набрали минимальные баллы по одному или обоим предметам, но в резервный день пересдали экзамен вновь на неудовлетворительную оценку;
- результаты экзаменов аннулировали из-за нарушений порядка проведения экзаменов.
На дополнительный период выделено два дня в сентябре: 4 сентября на русский язык и 8 сентября на математику базового уровня.
Если выпускник по уважительной причине или по не зависящим от него обстоятельствам не сдаст экзамен в один из этих дней, он может сдавать ЕГЭ в последний дополнительный резервный день — 23 сентября.
Минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году
Фото - © Яна Проничева / Фотобанк Лори
Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году, установленные Рособрнадзором:
- по русскому языку — минимум 24 балла;
- по профильной математике — минимум 27 баллов;
- по обществознанию — не менее 42 баллов;
- по информатике — 40 баллов;
- по географии — 37 баллов;
- по биологии, физике и химии — 36 баллов;
- по истории и литературе — 32 балла;
- по иностранному языку — 22 балла.
Для поступления в вуз нужно ориентироваться на баллы, установленные конкретным учебным заведением. Максимум баллов в ЕГЭ — 100.
Как будет проходить ЕГЭ в 2026 году
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени. Больше всего времени дается для выполнения заданий по биологии, информатике, литературе, математике профильного уровня, физике — 3 часа 55 минут, по истории, обществознанию, русскому языку, химии — 3 часа 30 минут. Сдача экзамена по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий, французский) (письменно) займет 3 часа 10 минут, по географии, иностранному языку (китайский) (письменно), математике базового уровня — 3 часа; по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий, французский) (устно) — 17 минут; по иностранному языку (китайский) (устно) — 14 минут.
Во время проведения экзамена можно пользоваться непрограммируемыми калькуляторами, словарями, картами и прочим согласно списку разрешенных предметов.
Что нового в ЕГЭ в 2026 году
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
В 2026 году повысился уровень минимальных баллов по физике, истории, информатике, иностранным языкам, биологии и химии. Экзамены максимально синхронизированы со школьной программой, внесены изменения в оценивание работ. Например, в русском языке расширен список словарей и грамматик, в информатике из-за импортозамещения разработчики представили наименования файлов для выполнения заданий: ods, odt и txt.