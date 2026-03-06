ЕГЭ-2026: даты экзаменов, минимальные баллы и нововведения

18 и 19 июня — по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам;

ЕГЭ в 2026 году в основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, в досрочный период — с 20 марта по 20 апреля, а в дополнительный период — с 4 по 25 сентября.

Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году утверждены приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора .

Для тех, кто сдает досрочно, установлены следующие резервные дни:

8 и 9 июля — даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников. Выпускники 11-х классов имеют право пересдать экзамен по одному учебному предмету по выбору в дополнительные дни. Пересдать могут все, но важно помнить, что выставляться будет последняя оценка, а первый результат будет аннулирован.

Дополнительный период ЕГЭ-2026: кто сможет сдать

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

В 2026 году дополнительные дни пройдут для тех выпускников, которые не смогли сдать экзамены по обязательным для получения аттестата предметам — русскому языку и математике базового уровня.

Сдавать в дополнительный период экзамены будут выпускники, если:

на момент старта основного периода ЕГЭ у них не было допуска к экзаменам;

они не набрали минимальные баллы по одному или обоим предметам, но в резервный день пересдали экзамен вновь на неудовлетворительную оценку;

результаты экзаменов аннулировали из-за нарушений порядка проведения экзаменов.

На дополнительный период выделено два дня в сентябре: 4 сентября на русский язык и 8 сентября на математику базового уровня.

Если выпускник по уважительной причине или по не зависящим от него обстоятельствам не сдаст экзамен в один из этих дней, он может сдавать ЕГЭ в последний дополнительный резервный день — 23 сентября.