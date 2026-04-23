Губернатор Пензенской области подписал указ об отставке правительства
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 23 апреля подписал указ об отставке регионального правительства. Действующий кабинет министров будет работать до утверждения нового состава, сообщает газета «Известия».
О решении глава региона сообщил после внеочередного заседания правительства Пензенской области.
«По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ», — написал он в МАКС.
По словам Мельниченко, решение связано с необходимостью повысить исполнительскую дисциплину и качество реализации поставленных задач. До формирования нового состава правительства действующие министры продолжат исполнять свои обязанности.
Губернатор подчеркнул, что региону требуются более эффективные управленческие решения и современный подход к работе по различным направлениям.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Кандидатуру нового министра планировали утвердить на той же неделе.
