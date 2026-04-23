сегодня в 17:01

Путин: информирование об ограничении интернета может навредить безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сбои в работе интернета в крупных городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз, эта работа находится в приоритете, сообщает ТАСС .

В четверг президент провел совещание с членами правительства страны.

«Широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже все слышат и все видят», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что злоумышленники после получения таких сведений могут поменять планы или скорректировать их.

По его словам, по итогам ограничений связи нужно информировать россиян о причинах.

