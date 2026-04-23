Петербуржцев предупредили о заморозках и снегопадах

сегодня в 16:49

Петербуржцев ожидает до -7 градусов и ветер до 20 м/с

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о заморозках до -7 градусов, мокром снеге и усилении ветра в конце недели. В городе не исключено формирование снежного покрова, пишет rosbalt.ru .

С похолоданием на востоке Ленинградской области уже образовался снежный покров. Ночью осадки в виде мокрого снега прошли и в Петербурге, однако снег быстро растаял.

Главный синоптик города Александр Колесов предупредил, что погода в ближайшие дни будет неустойчивой.

«Одни дни будут несколько теплее, другие более холодными», — сообщил метеоролог.

В ближайшие две ночи ожидаются заморозки до -7 градусов, днем температура составит от +4 до +9. 24 и 25 апреля в петербургской агломерации прогнозируют дождь с мокрым снегом без сильного ветра.

С конца недели ситуация ухудшится. В воскресенье, 26 апреля, порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Неблагоприятные условия сохранятся 27 и 28 апреля: ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. На этом фоне в городе не исключено формирование снежного покрова.

Начало недели в Петербурге было аномально теплым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.