На трассе «Колыма» выросло число ДТП, жители говорят о «проклятии»

В 2025 году на трассе Р-504 «Колыма» увеличилось число ДТП с пострадавшими. Часть местных жителей связывает это с мистическим «проклятием» дороги, сообщает «Вечерняя Москва» .

Трассу Р-504 начали строить в 1931 году силами заключенных Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря. По разным данным, многие рабочие погибли от холода и тяжелых условий. С этим связывают народное название дороги — «Дорога костей».

Протяженность «Колымы» сегодня составляет 2032 километра. Большая часть полотна — грунтовая из-за сложного климата и перепадов температур. Асфальт уложен в основном рядом с населенными пунктами.

Начальник областной Госавтоинспекции Колымы Сергей Шаклеин в феврале 2026 года подвел итоги 2025 года и сообщил о росте аварийности по сравнению с 2024-м. При этом ранее фиксировалось снижение числа ДТП и пострадавших.

С трассой связаны и трагические истории. В 2020 году двое жителей Магадана свернули на заброшенную дорогу по подсказке навигатора. Машина сломалась, молодые люди оказались в тайге при морозе до минус 50 градусов. Пассажир погиб от переохлаждения, водителю ампутировали кисти рук и ноги до колен.

Астролог и парапсихолог Павсекакий Богданов заявил, что дорога может считаться «мертвым местом».

«И это потустороннее, возможно, активизировалось, исходя из физиологических процессов. У нас сейчас проходят сумасшедшие магнитные бури. Они на это влияют, поднимая определенный слой энергетической сферы. Тогда действительно могут появляться призраки. Людям может казаться, что впереди кто-то перебегает дорогу, жмут на тормоза, и случаются аварии», — объяснил собеседник.

Он добавил, что проклятия «не накладываются на определенный срок» и могут сохраняться десятилетиями.

