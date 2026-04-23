Лукашенко и Умка с вертолета осмотрели ход посевной кампании — видео
Лукашенко и Умка с борта вертолета осмотрели ход посевной кампании в Белоруссии
Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видеозапись с полетом белорусского президента Александра Лукашенко над территорией республики.
На кадрах видно, как белорусский лидер с борта вертолета проинспектировал ход посевной кампании в Минской области. Глава республики изучает и подписывает документы, а его шпиц по кличке Умка внимательно наблюдает за происходящим.
«На сегодняшний день в столичном регионе выполнено около 40% работ от запланированного объема сева», — говорится в сообщении.
