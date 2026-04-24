СК решает, какую меру пресечения избрать напавшему на врачей в Махачкале

Мужчина, напавший на двух врачей в больнице Махачкалы, задержан. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Дагестану.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сам мужчина заявил, что напал с ножом на хирурга, однако не хотел никого убивать.

Злоумышленник вооружился ножом и ранил травматолога и хирурга в больнице Махачкалы. По предварительным данным, причиной стало то, что медики не спасли жизнь его матери, которая попала в ДТП. Он признался, что был под действием наркотиков.

