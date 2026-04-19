Лукашенко сомневается, что США намереваются воевать против Белоруссии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал сомнение в намерении Штатов воевать против страны.
«Что касается Америки, я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Белоруссии. Вот тут как раз наоборот», — сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Он уточнил, что такие выводы сделаны, исходя из контактов, которые у него есть с близкими людьми Трампа, среди которых не только политики.
Ранее Лукашенко заявил, что прагматично подходит к переговорам с западными государствами.
