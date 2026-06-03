В Москве расширят сеть зарядных станций для электромобилей

В среду на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) заключили соглашение о совместном развитии инфраструктуры для электротранспорта в столичном регионе, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Документ подписали начальник департамента региональных продаж компании Дмитрий Шепельский и генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев. Соглашение предусматривает расширение сети общедоступных электрозарядных станций «Розетка» в Москве.

Устанавливать новые электрозарядные станции планируют в местах с высоким транспортным потоком: на АЗС сети «Газпромнефть», парковках, в торговых центрах и аэропортах. Мощность оборудования составит от 80 кВт — это обеспечит сверхбыструю зарядку для владельцев электромобилей.

«Москва концентрирует около трети российского парка электротранспорта и является драйвером развития рынка электромобильности по всей стране. Задачей сотрудничества с правительством Москвы станет поддержка растущего спроса на качественные услуги зарядки и масштабирование сети ЭЗС», — прокомментировал Шепельский.

По словам Чумичева, Москва входит в число лидеров в стране по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Он добавил, что с 2026 года инвесторы смогут компенсировать через фонд до 50% затрат на подключение ЭЗС к сетям — не более 2 млн рублей на станцию. Сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях насчитывается свыше 150 электрозарядных станций «Розетка».