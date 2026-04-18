Лукашенко — о переговорах с западными странами: «Я не их сукин сын»

«Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — сказал Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает на время, когда некоторые страны перестанут противостоять Западу и смогут выстраивать сотрудничество между собой.

Кроме того, он поделился мнением, что США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия.

