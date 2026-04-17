США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия. По его словам, это наглядно показал конфликт в Иране. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Лукашенко отметил, что США являются супердержавой по своей мощи, но не суперсилой. Он также предупредил, что американцам не стоит пытаться вмешиваться и в дела Китая. Лукашенко считает, что американцы должны остановиться, добавив, что у других стран, даже в Западном полушарии, есть свои собственные интересы, которые нельзя игнорировать.

Белорусский лидер также высказался о действующем президенте США Дональде Трампе. По мнению Лукашенко, Трамп на Ближнем Востоке показал истинное лицо Соединенных Штатов. Кроме того, он назвал США «самыми настоящими диктаторами».

В завершение Лукашенко заметил, что Вашингтону следует поучиться демократии у Минска. Он призвал американское руководство уважать интересы других государств и прекратить попытки силового давления на Россию, Китай и другие страны, имеющие собственную позицию на международной арене.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.