Лукашенко допустил объединение стран вне Запада

Президент Беларуси назвал возможным сотрудничество с КНДР и Китаем

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на время, когда ряд государств перестанут противостоять Западу и смогут выстраивать сотрудничество. Об этом он сообщил в интервью RT .

В беседе с ведущим Риком Санчесом Александр Лукашенко высказался о перспективах взаимодействия стран вне западного блока.

«Дай бог, чтобы это время наступило», — отметил он, говоря о возможном взаимодействии Беларуси, КНДР, Ирана, России, Китая и Бразилии.

По словам президента, в будущем международные отношения могут измениться. Ранее Лукашенко заявлял, что Соединенные Штаты будут вынуждены учитывать интересы других государств.

