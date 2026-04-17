Лукашенко допустил объединение стран вне Запада
Президент Беларуси назвал возможным сотрудничество с КНДР и Китаем
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на время, когда ряд государств перестанут противостоять Западу и смогут выстраивать сотрудничество. Об этом он сообщил в интервью RT.
В беседе с ведущим Риком Санчесом Александр Лукашенко высказался о перспективах взаимодействия стран вне западного блока.
«Дай бог, чтобы это время наступило», — отметил он, говоря о возможном взаимодействии Беларуси, КНДР, Ирана, России, Китая и Бразилии.
По словам президента, в будущем международные отношения могут измениться. Ранее Лукашенко заявлял, что Соединенные Штаты будут вынуждены учитывать интересы других государств.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.