Экшен-драма «Отец» получила приз зрительских симпатий на ММКФ-2026

Экшен-драма «Отец» режиссера Павла Иванова была удостоена приза зрительских симпатий на 48-м Московском международном кинофестивале. В этом году в конкурсе участвовали кинематографисты со всего мира, сообщает РЕН ТВ .

События картины разворачиваются в 1942 году. Главный герой — сибирский охотник Гавриил Собинов, который узнает, что его сын пропал без вести на фронте. Мужчина решает уйти добровольцем, чтобы найти его живым.

Фильм создан продюсерской кинокомпанией «Киномир» и онлайн-кинотеатром «КИОН» при поддержке Минкультуры России. В российский прокат он выйдет 7 мая.

Как уточняет ТАСС, на фестивале также были названы и другие победители. Лучшим фильмом признана картина «Страсть» режиссера Фазиля Разака, а исполнившая в ней главную роль индийская актриса Амрута Кришнакумар получила приз за лучшую женскую роль.

Также режиссер Антон Бильжо удостоен награды за лучшую режиссуру фильма «Выготский», а актер Сергей Гилев — приза за лучшую мужскую роль в этом фильме.

