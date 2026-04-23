В Москве 40% просмотров жилья совершают «квартирные туристы»

В апреле 2026 года в Москве почти 40% просмотров вторичного жилья пришлось на покупателей, которые не готовы к сделке. Причину такой тенденции объяснил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, сообщает АБН24 .

На вторичном рынке столицы растет число так называемых «квартирных туристов» — людей, которые активно посещают показы, но не заключают сделки. По словам экспертов, интерес к недвижимости подогревает снижение привлекательности банковских вкладов.

«Действительно, такая тенденция наблюдается, когда вклады у нас становятся менее актуальны. И многие задумываются — кто особенно держал последние несколько лет на депозитах и зарабатывал, в принципе, неплохие деньги на процентах. Сейчас это становится уже менее актуально. И чем дальше будет у нас снижение ключевой ставки, тем менее интересными будут накопительные вклады у клиентов. Соответственно, из этого напрашивается вывод, что эти денежные средства нужно как‑то использовать и подавляющее большинство видят сбережение денежных средств в виде покупки недвижимости», — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что деньги с депозитов постепенно могут перетекать в недвижимость как более консервативный инструмент сбережения. При этом вторичный рынок остается дешевле первичного, однако ожидания покупателей не совпадают с ценами продавцов.

«Те клиенты, которые, допустим, не интересовались активной недвижимостью последние годы, у них почему‑то сложилось впечатление, если они с наличными деньгами, то значит, продавец должен делать какие‑то невероятные скидки и хотеть быстрее продать свою недвижимость. Но это не так», — подчеркнул Ракута.

По его словам, у покупателей есть средства, но они рассчитывают на значительный дисконт и не готовы принять текущие рыночные условия, что и формирует рост «квартирного туризма».

