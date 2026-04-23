Угнала машины и «вынесла» дом: девушка «отблагодарила» участника СВО за приют

Жительница Ростова-на-Дону обокрала участника СВО, который приютил ее у себя. Она «вынесла» его квартиру, пока парень был в зоне спецоперации, сообщает «Осторожно, новости» .

Боец СВО познакомился с девушкой по имени Милена, которая пожаловалась на тяжелое семейное положение. Ростовчанка со слезами на глазах заявила, что мать выгнала ее из дома.

Парень пожалел девушку и приютил ее у себя. Они жили вместе полтора года, пока боец не отправился в зону спецоперации. После этого Милена тут же вывезла из квартиры технику, вещи, а затем угнала несколько автомобилей парня, которые тот купил для продажи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Родственники жалуются, что расследование продвигается медленно. Машины не объявлены в розыск, часть из них уже находится у других владельцев. При этом штрафы все еще поступают участнику СВО.

