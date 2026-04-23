Макаки научились есть землю, чтобы облегчить расстройство желудка из-за фастфуда

Международная команда приматологов выяснила, что полудикие варварийские макаки в Гибралтаре регулярно едят землю, чтобы облегчить расстройство желудка после объедания туристическим фастфудом. Обезьяны научились использовать местную красную глину в качестве «Смекты» или энтеросорбента, сообщает журнал Scientific Reports .

Согласно данным исследования, это не врожденный инстинкт, а приобретенная культурная традиция, которая передается внутри стай.

Гибралтарские макаки живут в специфических условиях: администрация заповедника ежедневно обеспечивает их сбалансированным кормом (овощами, фруктами и семенами). При этом обезьяны с удовольствием воруют высококалорийную еду у туристов.

Ученые более 600 часов наблюдали за восемью группами полудиких гибралтарских макак-магот. Биологи фиксировали каждый случай геофагии (намеренное поедание земли), картографировали участки с подходящей почвы и сопоставляли частоту поедания земли с количеством съеденной естественной и туристической пищи.

Гибралтарские макаки в среднем едят землю 12 раз в неделю. Исследование, проведенное среди специалистов из 26 различных мест обитания макак в Северной Африке, показало, что в дикой природе приматы практически никогда не употребляют почву. Пик поедания земли в Гибралтаре приходился на лето — период максимального наплыва туристов.

Математический анализ выявил строгую зависимость: вероятность геофагии напрямую росла вместе с количеством съеденного фастфуда (печенья, чипсов, шоколада). После прекращения грудного вскармливания у макак пропадает фермент лактаза, они не могут усваивать молочные продукты (например, мороженое). Обилие сахара и жиров негативно влияет на микрофлору. Местная красная глина, богатая минералами, действует как энтеросорбент, успокаивает кишечник и снимает симптомы диареи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.