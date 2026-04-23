Подросток за рулем каршеринга в Москве сбил двух женщин, уходя от погони

Малолетний водитель на каршеринге попытался скрыться от полицейских, но по дороге налетел на трех пешеходов и перевернулся, сообщает SHOT .

Сотрудники ГАИ обратили внимание на нарушающего правила водителя каршеринга на Алтуфьевском шоссе и попытались его остановить. Тот не стал подчиняться и устроил гонки в стиле GTA.

Пока Haval уезжал от полицейских, он налетел на троих пешеходов, после чего перевернулся.

Двух женщин госпитализировали в Боткинскую больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Третий пешеход — 22-летний парень — отказался ехать в больницу. У него колото-резаная рана.

Водитель был в авто вместе с пассажиром. Их задержали. Предварительно, оба парня — несовершеннолетние. Водитель арендовал машину по поддельному аккаунту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.