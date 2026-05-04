Аптека закрыта: мертвого провизора нашли в БДСМ-наручниках в Москве

сегодня в 13:09

Сестра нашла труп своего брата-аптекаря в БДСМ-наручниках в Москве

Аптекарь погиб при загадочных обстоятельствах в Москве. На его трупе были БДСМ-наручники, сообщает РЕН ТВ .

Сестра обнаружила тело 37-летнего брата в его доме в СНТ Ветеран-2. На трупе не было следов насильственной смерти, но обстоятельства гибели аптекаря все равно вызвали вопросы.

Особенно сестру удивила необычная деталь — на мужчине были надеты БДСМ-наручники. Предварительно, москвич мог умереть в результате острой сердечной недостаточности.

Покойный был фармацевтом-провизором и работал в местной аптеке.

