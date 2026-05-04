В Подмосковье за 10 месяцев закрыли 104 нелегальных склада

В Московской области за десять месяцев пресекли нарушения на 104 площадках с морскими контейнерами. Проверки показали, что часть земель использовалась не по целевому назначению, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе продолжается работа по наведению порядка в сфере использования земельных участков, занятых морскими контейнерами. По данным ведомства, из 324 проверенных объектов на 136 выявили нарушения законодательства.

«Проверки показали, что значительная часть земельных участков эксплуатируется не по их прямому назначению. Из 324 проверенных объектов 136 использовались с нарушением законодательства. Положительных результатов удалось добиться в 26 округах — контейнеры были убраны с 81 площадки, еще на 23 участках изменен вид разрешенного использования земли в соответствии с осуществляемой деятельностью», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В Дмитровском муниципальном округе на участке площадью 45,2 гектара, предназначенном для сельхозпроизводства, собственник организовал хранение морских контейнеров. После проверки муниципальные инспекторы направили владельцу претензию о прекращении незаконной деятельности. В настоящее время участок полностью освобожден, его целевое назначение восстановлено.

Мониторинг и контроль за соблюдением земельного законодательства в Подмосковье продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.