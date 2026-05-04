В Рузе Подмосковья выступила команда мотофристайла FMX13

Шоу команды мотофристайла FMX13 прошло 2 мая на улице Солнцева в Рузе. Выступление сильнейшей отечественной команды в этом виде спорта посмотрели более 2,5 тыс. жителей и гостей города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Команда под руководством самого титулованного российского райдера, основателя отечественного мотофристайла Алексея Колесникова представила зрителям сложнейшие трюки. Спортсмены выполнили сальто назад, «цунами», синхронные прыжки и элементы акробатики.

Отдельным номером стало сальто на багги — один из самых сложных трюков в мире. Его исполняют всего четыре человека, среди которых Алексей Колесников.

В перерывах между выступлениями для гостей работал музыкант Вахтанг — один из самых популярных битбоксеров в России и мире.

Следующее выступление команды состоится 16 мая в Рошале муниципального округа Шатура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.