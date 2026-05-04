Мобильные медкомплексы совершили 3,5 тыс выездов в Подмосковье

Мобильные медицинские комплексы с начала 2026 года совершили более 3,5 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты Подмосковья. Помощь получили свыше 87,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области для повышения доступности первичной медпомощи организованы выезды мобильных комплексов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Жители могут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию, рентген и другие исследования рядом с домом.

«Пациентам не нужно тратить время на дорогу в поликлинику: они могут прямо у своего дома проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации, флюорографическое или другие исследования. С начала этого года мобильные комплексы совершили более 3,5 тыс. выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 87,3 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов формируют с учетом потребностей конкретного населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций региона и в социальных сетях. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.